رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل از ارائه خدمات تخصصی به بیش از ۹۶ هزار بیمار در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت این مرکز با تبدیل شدن به قطب درمان بیماران تصادفی و تروما، نقش حیاتی در پوشش درمانی منطقه و غرب مازندران ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر باقریان رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل با اشاره به عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۴ گفت: این بیمارستان با ۲۱۷ تخت مصوب و ۱۷۳ تخت فعال، در طول سال گذشته به ۳۵ هزار و ۱۷۵ بیمار در درمانگاه و ۶۱ هزار و ۷۰۳ بیمار در اورژانس خدمات ارائه کرده است.

وی افزود: در این مدت ۱۸ هزار و ۲۳۳ بیمار در بخش‌های مختلف بستری شدند و ۱۱ هزار و ۸۳۶ عمل جراحی انجام شد.

دکتر باقریان گفت: از مجموع اعمال جراحی انجام شده، ۱۳ هزار و ۵۱۱ مورد جراحی عادی، یک هزار و ۱۰۸ مورد جراحی اورژانسی و ۱۰ هزار و ۴۵۶ مورد جراحی سرپایی بوده است که نشان‌دهنده حجم بالای خدمات تخصصی و اورژانسی این مرکز درمانی است.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل با اشاره به مراجعات پاراکلینیکی اظهار کرد: در سال گذشته ۵۲۸ هزار و ۹۹۹ خدمت آزمایشگاهی، ۵۹ هزار و ۳۰۳ خدمت رادیولوژی، ۱۷ هزار و ۵۷۸ سونوگرافی، ۱۸ هزار و ۳۶ خدمت CT اسکن و ۱۷ هزار و ۱۰۵ خدمت فیزیوتراپی در این مرکز ارائه شد.

وی افزود: همچنین در حوزه خدمات تخصصی قلب، یک هزار و ۹۴۳ اکوکاردیوگرافی سرپایی و ۲ هزار و ۸۵۹ اکوکاردیوگرافی بستری انجام شده است.

دکتر باقریان با بیان اینکه ۸۰ درصد مراجعین این مرکز را بیماران بومی و ۲۰ درصد را بیماران غیربومی تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: بیمارستان شهید بهشتی بابل یکی از مراکز مهم درمانی غرب مازندران در پذیرش و درمان بیماران تصادفی و بیماران نیازمند خدمات تخصصی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش‌های ویژه نیز ۲۴ هزار و ۴۲۳ بیمار در بخش دیالیز، ۲ هزار و ۶۴۷ نفر در واحد پزشکی هسته‌ای و ۲۲۹ بیمار در بخش پیوند پذیرش شدند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل در ادامه به پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی اشاره کرد و گفت: بازسازی بخش ارتوپدی با هدف افزایش تخت و پذیرش بیماران، تجهیز طبقه فوقانی اورژانس برای مدیریت بیماران در شرایط بحران و راه‌اندازی مرکز MRI از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.

وی افزود: مرکز MRI بیمارستان در فاز نخست با پیشرفت ۳۰ درصدی به بهره‌برداری رسیده و طبقه همکف آن به عنوان مرکز MRI فعال شده است.

دکتر باقریان با اشاره به سایر دستاورد‌های این مرکز درمانی گفت: تسریع در روند ترخیص بیماران بستری، فعالیت آموزشی موفق دستیاران تخصصی و قبولی ۱۷ نفر از ۲۰ دستیار فارغ‌التحصیل در آزمون بورد تخصصی از جمله موفقیت‌های مهم بیمارستان در سال جاری بوده است.

وی همچنین از مشارکت خیرین سلامت قدردانی کرد و افزود: خیرین سلامت با مشارکت بیش از ۵ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان نقش مؤثری در ارتقای خدمات و توسعه زیرساخت‌های این مرکز درمانی ایفا کردند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل در پایان تأکید کرد: این مرکز با بهره‌گیری از توان تخصصی کادر درمان، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت خیرین سلامت، در مسیر ارتقای خدمات درمانی و پاسخگویی به نیاز بیماران منطقه گام برمی‌دارد.