دومین دوره لیگ والیبال قهرمانان مردان و زنان آسیا ۲۰۲۶ امروز در اندونزی به پایان میرسد و نماینده ایران برای کسب مقام قهرمانی به میدان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره با احتساب جام باشگاههای آسیا بیست و ششمین دوره مسابقات محسوب میشود. در این دوره ۸ تیم حضور درند که به صورت حذفی و از دور یک چهارم نهایی در شهر پونتیاناک به رقابت پرداختند. تیمهای قهرمان و نایب قهرمان به جام باشگاههای جهان ۲۰۲۶ راه خواهند یافت.
نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:
* نیمه نهایی:
جاکارتا بهایانگ کارا اندونزی ۳ - ۰ هیوندای اسکای واکرز کره جنوبی
** برنامه - یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:
* رده بندی:
استینگز آیچی ژاپن - هیوندای اسکای واکرز کره جنوبی
* فینال:
فولاد سیرجان ایران - جاکارتا بهایانگ کارا اندونزی (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن ۵۰۰۰ نفری احمد یانی)
- تیم فولاد سیرجان پیش از این در دور یک چهارم نهایی ۳ - ۰ تیم جاکارتا گارودا جایا از اندونزی را برد و در دور نیمه نهایی ۳ - ۰ تیم استینگز آیچی ژاپن را مغلوب کرد.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم الریان قطر با شکست اوزاکا بلوتون ژاپن قهرمان شد و تیم سانتوری سان بردز اوزاکای ژاپن با شکست تیم فولاد سیرجان ایران به مقام سوم رسید.
در ادوار مختلف والیبال جام باشگاههای آسیا، تیم پیکان در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیمهای صنام تهران در سال ۲۰۰۴، کاله مازندران در سال ۲۰۱۳، متین ورامین در سال ۲۰۱۴، بانک سرمایه تهران در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، خاتم اردکان در سال ۲۰۱۸، شهرداری ورامین در سال ۲۰۱۹ و فولاد سیرجان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ قهرمان شدند و در سال ۲۰۲۵ در رده چهارم قرار گرفت. در سال ۲۰۲۲ همچنین تیم مقاومت شهداب یزد سوم شد. شهداب یزد در سال ۲۰۲۳ عنوانی بهتر از چهارمی کسب نکرد و در سال ۲۰۲۴ نایب قهرمان شد. مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا لغو شد.
در تاریخ والیبال جام باشگاههای آسیا، تیم پیکان تهران با ۸ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم سامسونگ فایر کره جنوبی با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی در رده دوم جای دارد. تیمهای شهرداری ورامین، فولاد سیرجان و بانک سرمایه ایران با ۲ قهرمانی سوم هستند.
در مجموع تیمهای ایرانی با ۱۷ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۴ سومی در صدر قرار دارند و قطر با ۲ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و ۵ سومی و کره جنوبی با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و سوم هستند.