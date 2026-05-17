دومین دوره لیگ والیبال قهرمانان مردان و زنان آسیا ۲۰۲۶ امروز در اندونزی به پایان می‌رسد و نماینده ایران برای کسب مقام قهرمانی به میدان می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره با احتساب جام باشگاه‌های آسیا بیست و ششمین دوره مسابقات محسوب می‌شود. در این دوره ۸ تیم حضور درند که به صورت حذفی و از دور یک چهارم نهایی در شهر پونتیاناک به رقابت پرداختند. تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان به جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ راه خواهند یافت.

نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:

* نیمه نهایی:

جاکارتا بهایانگ کارا اندونزی ۳ - ۰ هیوندای اسکای واکرز کره جنوبی

** برنامه - یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:

* رده بندی:

استینگز آیچی ژاپن - هیوندای اسکای واکرز کره جنوبی

* فینال:

فولاد سیرجان ایران - جاکارتا بهایانگ کارا اندونزی (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن ۵۰۰۰ نفری احمد یانی)

- تیم فولاد سیرجان پیش از این در دور یک چهارم نهایی ۳ - ۰ تیم جاکارتا گارودا جایا از اندونزی را برد و در دور نیمه نهایی ۳ - ۰ تیم استینگز آیچی ژاپن را مغلوب کرد.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم الریان قطر با شکست اوزاکا بلوتون ژاپن قهرمان شد و تیم سانتوری سان بردز اوزاکای ژاپن با شکست تیم فولاد سیرجان ایران به مقام سوم رسید.

در ادوار مختلف والیبال جام باشگاه‌های آسیا، تیم پیکان در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم‌های صنام تهران در سال ۲۰۰۴، کاله مازندران در سال ۲۰۱۳، متین ورامین در سال ۲۰۱۴، بانک سرمایه تهران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، خاتم اردکان در سال ۲۰۱۸، شهرداری ورامین در سال ۲۰۱۹ و فولاد سیرجان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ قهرمان شدند و در سال ۲۰۲۵ در رده چهارم قرار گرفت. در سال ۲۰۲۲ همچنین تیم مقاومت شهداب یزد سوم شد. شهداب یزد در سال ۲۰۲۳ عنوانی بهتر از چهارمی کسب نکرد و در سال ۲۰۲۴ نایب قهرمان شد. مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا لغو شد.

در تاریخ والیبال جام باشگاه‌های آسیا، تیم پیکان تهران با ۸ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم سامسونگ فایر کره جنوبی با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی در رده دوم جای دارد. تیم‌های شهرداری ورامین، فولاد سیرجان و بانک سرمایه ایران با ۲ قهرمانی سوم هستند.

در مجموع تیم‌های ایرانی با ۱۷ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۴ سومی در صدر قرار دارند و قطر با ۲ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و ۵ سومی و کره جنوبی با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و سوم هستند.