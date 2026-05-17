اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل اعلام کرد: با توجه به اعلام هشدار نارنجی از سوی اداره‌کل هواشناسی استان اردبیل و به منظور رعایت حال و ایمنی شرکت‌کنندگان، زمان برگزاری «جشنواره کوچ عشایر» به روز شنبه دوم خرداد ماه موکول شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل امور عشایر استان اردبیلدر نشست خبری با خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط نامساعد آب و هوا و اعلام وضعیت نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان، زمان برگزاری جشنواره کوچ عشایر شاهسون بیله‌سوار به روز شنبه دوم خرداد موکول شد.

علی پیرجاهد ادامه داد: برنامه‌های محتوایی جشنواره کوچ عشایر در جعفرآباد مغان نسبت به سال‌های قبل تفاوت داشته و بیشتر با محوریت برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و حماسی و دینی و معنوی و مذهبی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط جنگی، جشنواره مانند سنوات گذشته به صورت ملی و بین‌المللی برگزار نخواهد شد بلکه به مدت یک روز و به صورت شهرستانی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه محل اجرای این رویداد فرهنگی و اجتماعی تغییر نیافته است، بیان کرد: جشنواره بین‌المللی کوچ عشایر که به نام قشلاق دشت جعفرآباد ثبت ملی و جهانی شده، پس از ۱۴ دوره برگزاری موفق، خاستگاهی جز این منطقه ندارد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونی به مناطق عشایری در شمال استان و شهادت تعدادی از هموطنان، ادامه داد: در این جشنواره به جای موسیقی، مداحی اجرا خواهد شد.

پیرجاهد اضافه کرد: برنامه‌های متنوع و مختلفی از جمله بازی‌های بومی و محلی، نمایش اسب، تیراندازی، مسابقات ورزشی، پخت نان و آش، مسابقه زیباترین شتر و قوچ مغان، مراسم عروس بَران، کوچ نمادین ایل شاهسون، مسابقه زیباترین لباس سنتی عشایر، جهاز شتر برتر، تجلیل و تکریم از خانواده معظم شهدا، تجلیل از مرتع‌دار نمونه و چهره‌های برتر و علمی، تولیدکننده برتر و معرفی گونه منحصر‌به‌فرد زیستی منطقه مانند آهوی مغان و قرقاول در جشنواره کوچ عشایر برگزار خواهد شد.