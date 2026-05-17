به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم جمع‌بندی دقیق و به‌روز آمار پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات دی‌ماه، گفت: تمامی پرونده‌های باقی‌مانده در این حوزه باید حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تعیین تکلیف شده و به نتیجه نهایی برسند.



حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در یازدهمین کارگروه اجرای دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات دی‌ماه که با حضور مسئولان قضایی ذی‌ربط برگزار شد، افزود:رسیدگی دقیق، مستند و سریع به این پرونده‌ها، ضمن صیانت از حقوق عمومی، نقش موثری در افزایش اعتماد عمومی و برقراری نظم و امنیت دارد.



وی همچنین به پرونده‌های مهم مرتبط با جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: با توجه به ادامه روند شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با اقدامات علیه امنیت کشور، لازم است مستندسازی دقیق و جامع اقدامات این افراد در اسرع وقت انجام شود تا فرآیند رسیدگی قضایی بدون وقفه و با سرعت بیشتری دنبال گردد.



رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت هماهنگی مستمر میان مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های ذی‌ربط تصریح کرد: جلسات این کارگروه به‌صورت هفتگی و منظم برگزار خواهد شد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها به‌طور مستمر پایش شده و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.



در ادامه این جلسه، تعدادی از پرونده‌های مهم و شاخص مرتبط با اغتشاشات دی‌ماه و همچنین پرونده‌های امنیتی اخیر، به‌صورت موردی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در رسیدگی و تکمیل فرآیند‌های قضایی اتخاذ شد.