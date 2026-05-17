اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: بارش‌های رگباری بهاری تا پایان هفته ادامه دارد و شهروندان باید نسبت به مخاطراتی همچون آبگرفتگی، لغزندگی جاده‌ها و مه‌گرفتگی احتیاط کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته جاری همچنان شرایط جوی برای رشد ابر‌های همرفتی و رگبار‌های بهاری باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) توام با رعد و برق و وزش باد شدید موقت در استان فراهم خواهد بود.

پیرو هشدار صادر شده و با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، در طی فعالیت امواج بارشی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و احتمال خسارت به باغات در اثر بارش تگرگ و همچنین مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی استان محتمل خواهد بود.

هواشناسی استان در ادامه تاکید کرد که طی این مدت به سبب افزایش گرادیان فشاری و رخداد تندباد‌های لحظه‌ای احتمال خسارت به سازه‌های سبک و نیمه کاره و همچنین تشکیل و انتقال توده گرد و خاک از کشور عراق دور از انتظار نخواهد بود.

از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته اشنویه با ۳ و ایستگاه شهری ارومیه با ۲۱ درجه خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، براساس الگو‌های دمایی طی امروز تغییرات محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد، اما فردا بطور نسبی دمای هوای استان افزایش خواهد یافت.