به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با اشاره به شرایط کم‌آبی استان، بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تأمین به‌موقع منابع مالی و رفع موانع برای تسریع در اجرای پروژه‌های انتقال آب به استان تأکید کرد.

علی‌اصغر ذاکری در جلسه کارگروه پروژه انتقال آب به استان کرمان گفت: با توجه به شرایط کم‌آبی استان، تسریع در اجرای طرح‌های انتقال و تأمین آب یک ضرورت جدی است.

وی افزود: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های تأمین آب با سرعت بیشتری در استان دنبال شود و موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت: مردم استان باید هرچه سریع‌تر از نتایج این طرح‌های مهم و زیرساختی بهره‌مند شوند، در کنار اجرای پروژه‌های انتقال آب، توجه به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نیز امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: استفاده از کولر‌های سلولزی به‌عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در کاهش مصرف آب باید مورد توجه قرار دارد.