معاون هماهنگی استانداری کرمان با اشاره به شرایط کمآبی استان، بر همافزایی دستگاههای اجرایی و رفع موانع برای تسریع در اجرای پروژههای انتقال آب به استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با اشاره به شرایط کمآبی استان، بر همافزایی دستگاههای اجرایی، تأمین بهموقع منابع مالی و رفع موانع برای تسریع در اجرای پروژههای انتقال آب به استان تأکید کرد.
علیاصغر ذاکری در جلسه کارگروه پروژه انتقال آب به استان کرمان گفت: با توجه به شرایط کمآبی استان، تسریع در اجرای طرحهای انتقال و تأمین آب یک ضرورت جدی است.
وی افزود: باید با همافزایی دستگاههای اجرایی، روند اجرای پروژههای تأمین آب با سرعت بیشتری در استان دنبال شود و موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت: مردم استان باید هرچه سریعتر از نتایج این طرحهای مهم و زیرساختی بهرهمند شوند، در کنار اجرای پروژههای انتقال آب، توجه به صرفهجویی و مدیریت مصرف نیز امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
وی افزود: استفاده از کولرهای سلولزی بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف آب باید مورد توجه قرار دارد.