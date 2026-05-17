در راستای اجرای برنامههای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تکریم مراجعان دیدار مردمی رئیس کل دادگستری خوزستان با ۴۳ نفر از مراجعان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری استان در راستای اجرای برنامههای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف تکریم ارباب رجوع، به صورت چهره به چهره با ۴۳ نفر از مراجعان دیدار و به درخواستها و مشکلات آنان رسیدگی کرد.
علی دهقانی با حضور در سالن اجتماعات امامت دادگستری استان، در قالب برنامه دیدارهای مردمی، با جمعی از شهروندان دیدار و ضمن استماع مشکلات و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای بررسی، پیگیری و تسریع در رسیدگی به درخواستها صادر کرد.
در این دیدار مردمی، مراجعان مسائل و مطالبات قضایی خود را به صورت مستقیم با رئیس کل دادگستری استان مطرح کردند که مهمترین آنها شامل درخواست بهرهمندی محکومان از ارفاقات قانونی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پیگیری روند رسیدگی به پروندهها، مشکلات مربوط به اجرای احکام کیفری و حقوقی و برخی درخواستهای مرتبط با فرآیندهای قضایی بود.
دهقانی در جریان این دیدارها با بررسی هر یک از درخواستها، ضمن ارائه راهنماییهای حقوقی لازم به مراجعان، دستورات مقتضی را در چارچوب قوانین و مقررات برای پیگیری موضوعات مطرح شده صادر کرد.
گفتنی است دیدارهای مردمی؛ مسئولان قضایی استان به صورت مستمر و در راستای سیاستهای دستگاه قضایی برای افزایش دسترسی مردم به مسئولان، تسریع در رسیدگی به مطالبات و ارتقای سطح رضایتمندی مراجعان برگزار میشود.
در این برنامه معاونین قضایی ممبینی، یعقوبپور، موسوی دهموردی و باوی نیز رئیس کل دادگستری استان خوزستان را همراهی کردند.