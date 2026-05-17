همزمان با فرارسیدن یوم النکبت، راهپیمایی «روز مرگ بر آمریکا» به همت سازمان دانشجویان امامیه در شهر کراچی برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این راهپیمایی از مسجد و حسینیه «محفل شاه خراسان» آغاز شد و با وجود حرکت در مسیر سنتی، پلیس تلاش کرد مسیر آن را محدود کند که موجب تنش در فضای مراسم شد. در نهایت، بنا بر درخواست نهاد‌های دولتی، راهپیمایی به‌جای باشگاه خبرنگاران کراچی، در مسجد «علی رضا» پایان یافت.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و خواستار تشکیل پرونده قضایی علیه نیرو‌های آمریکایی شدند.

سخنرانان با اشاره به حوادث ماه مه ۱۹۴۸ تأکید کردند که قدرت‌های استعماری با کوچ اجباری فلسطینیان، رژیم اسرائیل را به‌عنوان یک «رژیم موقت» ایجاد کردند و این رژیم در نهایت همراه با حامیانش نابود خواهد شد.

در این مراسم همچنین بر موضع تاریخی محمد علی جناح مبنی بر به‌رسمیت نشناختن اسرائیل تأکید شد و سخنرانان آن را یکی از اصول اساسی سیاست خارجی پاکستان دانستند. آنان تصریح کردند ملت پاکستان اجازه عدول از این اصل را نخواهد داد.

سخنرانان، حکومت امارات و خاندان آل نهیان را به ایفای نقش «تیم دوم اسرائیل» متهم کردند و مدعی شدند که امارات متحده عربی هزاران کارگر و تاجر پاکستانی را بر پایه تبعیض مذهبی اخراج و اموال آنان را مصادره کرده است. آنان از دولت پاکستان خواستند این موضوع را در مجامع بین‌المللی پیگیری کرده و از «هیئت موسوم به صلح غزه» خارج شود.

معترضان همچنین تیراندازی نیرو‌های آمریکایی به جوانان معترض در کراچی پس از شهادت رهبر امت اسلامی، سید علی خامنه‌ای را محکوم کرده و خواستار اخراج کاردار آمریکا از پاکستان شدند. در بخش دیگری از این مراسم، کودکان حاضر یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب ایران را نیز گرامی داشتند.

سخنرانان همچنین خواستار لغو نامزدی دونالد ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل شدند.

در پایان این راهپیمایی، قطعنامه‌ای مشتمل بر مطالبات معترضان قرائت شد که شرکت‌کنندگان با شعار «الله اکبر» از آن حمایت کردند.