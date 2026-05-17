سازمان اطلاعات ملی ترکیه از دستگیری اعضای یک شبکه جاسوسی بین‌المللی که علیه منافع ترکیه فعالیت و برای دو سازمان اطلاعاتی خارجی مختلف کار می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در عملیات همزمانی که در چهار استان ترکیه انجام شد، هفت نفر که اطلاعات حساس مربوط به سازمان‌های جامعه مدنی، انجمن‌ها، گروه‌های قومی و کارمندان دولت ترکیه را به دو سازمان اطلاعاتی خارجی منتقل می‌کردند، دستگیر شدند.

منابع امنیتی ترکیه نام دو سازمان اطلاعاتی که این شبکه، اطلاعات حساس این کشور را در اختیار آنها می‌گذاشت، فاش نکردند.

به گفته منابع امنیتی، دستگاه اطلاعات ترکیه توانست از طریق کار اطلاعاتی دقیق، هویت ۹ نفر را در داخل این شبکه جاسوسی شناسایی کند.

بر اساس این گزارش، به عنوان بخشی از تحقیقات مشترک که دستگاه اطلاعات ترکیه همراه با دفتر دادستانی عمومی آنکارا و یگان مبارزه با تروریسم آنکارا انجام داد، با استفاده از تیم‌های ویژه یک عملیات همزمان در چهار استان انجام شد که به دستگیری هفت نفر از جمله رهبر شبکه با نام «ب. ی» منجر شد.

به گفته این منابع امنیتی ترکیه، معلوم شد که ۲ عضو دیگر این شبکه به دلیل جرایم دیگر در زندان هستند و آن هفت نفر به اتهام جاسوسی به مقامات قضایی ارجاع داده شدند و در آنجا تصمیم گرفته شد که همه آنها بازداشت شوند.