مردم شهرستان ری در هفتاد و هفتمین شب شهادت رهبر انقلاب، حضرت امام خامنهای، با برپایی اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد و راه ایشان، بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قبله تهران شب گذشته شاهد صحنههای نابی از دلدادگی به مکتب ولایت بود. مردم بصیر و انقلابی شهرستان ری در هفتاد و هفتمین شب پس از جنایت تروریستی دشمنان و شهادت مظلومانه امام خامنهای، در اجتماعی عظیم گرد هم آمدند تا پیام استواری و مقاومت را به گوش جهانیان برسانند.
شرکتکنندگان در این مراسم، ضمن عزاداری و سوگواری با شکوه، با سر دادن شعارهای حماسی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر انتقام سخت و ادامه مسیر مقتدرانه انقلاب تحت هدایتهای رهبری جدید، آیتالله مجتبی خامنهای، پیمان دوباره بستند.