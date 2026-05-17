مردم شهرستان ری در هفتاد و هفتمین شب شهادت رهبر انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای، با برپایی اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد و راه ایشان، بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قبله تهران شب گذشته شاهد صحنه‌های نابی از دلدادگی به مکتب ولایت بود. مردم بصیر و انقلابی شهرستان ری در هفتاد و هفتمین شب پس از جنایت تروریستی دشمنان و شهادت مظلومانه امام خامنه‌ای، در اجتماعی عظیم گرد هم آمدند تا پیام استواری و مقاومت را به گوش جهانیان برسانند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن عزاداری و سوگواری با شکوه، با سر دادن شعار‌های حماسی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر انتقام سخت و ادامه مسیر مقتدرانه انقلاب تحت هدایت‌های رهبری جدید، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، پیمان دوباره بستند.