به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت جوادالائمه (ع) در عرصه میدان شهدای مشهد گفت: دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید آنها را شناسایی و معرفی و با آنها برخورد کنند.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی افزود: قاطبه بازاریان همواره پشتیبان دین و نظام اسلامی و جامعه بوده‌اند آنگونه که مسجد و حوزه علمیه در درون بازار ساخته شده است و بازاریان ما در طول تاریخ با مسجد، قرآن، دیانت و حوزه‌های علمیه پیوندی ناگسستنی و محکم داشته‌اند.

وی ادامه داد: از این رو از بازاریان انتظار است که اجازه ندهند عده‌ای منفعت جو و فرصت نام‌شان را بدنام کنند و کار ناتمام رئیس جمهور پلید آمریکا را این عده با احتکار و ایجاد کمبود و گرانی در بازار انجام دهند.

وی بیان کرد: این عده سودجو و فرصت طلب با این کار خود به نوعی جامعه را بمباران می‌کنند، زیرا یکی از حربه‌ های دشمن همواره در طول این سال‌ها، محاصره اقتصادی و در پی آن ایجاد گرانی و کمبود بوده تا با تشدید این شرایط مردم را نسبت به آرمان هایشان سست و بی اعتقاد کند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: کسانی که گران فروشی می‌کنند کالا نمی‌فروشند بلکه دارند دین، ایمان، انسانیت و شرافت خود را می‌فروشند.

مروی خطاب به بازاریان افزود: خود بازار را مدیریت کنید، شما همواره پشتیبان اسلام و شیعه و مکتب اهل بیت (ع) و انقلاب بودید از این رو این افراد سودجو و خائن را شناسایی و آنها را رسوا کنید و مسئولان هم باید ضمن اعمال نظارت‌های گسترده با آنها با قاطعیت برخورد کرده و اسامی آنها را اعلام کند.

وی ادامه داد: دستگاه نظارتی باید نظارت کنند و از قوه قضائیه می‌خواهیم در برابر این عده با صلابت برخورد کرده و نام آنها را اعلام کنند تا دیگر کسانی جرات سواستفاده از مردم را نیافته و آنان را تحت فشار قرار ندهند.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که اصلی‌ترین ویژگی ائمه اطهار (ع) صبر و استقامت است، گفت: صبر بر ۲ قسم است؛ صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و امروز به لطف الهی و با عنایت حضرت ولی عصر (عج) ملت عزیز، بزرگ و غیور ایران از هر دو آزمون صبر در برابر مصیبت که صبر بر شهادت قائد امت و کودکان میناب و فرماندهان و شهدای عزیز بود و هم صبر بر طاعت الهی سربلند بیرون آمدند.

حجت اسلام والمسلمین مروی افزود: دشمن فکر می‌کرد با شهادت رهبر عزیزمان جامعه دچار اضطراب، تشویش و از هم پاشیدگی شود و جامعه نتواند سختی این مصیبت را تحمل کند، اما مردم عزیز ایران با استعانت از خداوند و نیروی صبر عکس آنچه را که دشمن تصور می‌کرد، رقم زدند و وحدت، انسجام، روحیه قوی، فداکاری و حضور در صحنه شکل گرفت.

وی با بیان اینکه دشمن فرهنگ عظیم ایران را نمی‌تواند درک کند، ادامه داد: این انسجام و حضور را تکذیب و سعی کرد بین جامعه چند قطبی و چند دستگی ایجاد کند از این رو گفت همه مردم ایران در صحنه حضور ندارند.

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به مردم بیان کرد: نمی‌دانید این حضور شبانه شما چه رنج و غصه‌ای را بر دل دشمنان ایجاد می‌کند. اثر حضور شما به مراتب بیش از موشک‌ها است لذا این حضور را حفظ کنید.

حجت الاسلام والمسلمین مروی افزود: مردم عزیز ایران شما با حضور شبانه تان، تاریخ را می‌سازید و آیندگان به این شب‌ها و این حضور و به این غیرت شما مردم غبطه می‌خورند و درس می‌گیرند.