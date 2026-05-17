تجمع و راهپیمایی مردم استان در هفتاد و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید انقلاب و در شب شهادت امام جواد (ع) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میادین و خیابان‌های استان دیشب شاهد حضور گسترده مردمی بود که با شور انقلابی و احساس ملی، حمایت خود را از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

در ادامه تجمعات مردمی و در شب هفتاد و هفتم، مردم شیروان هم همچنان خیابان را رها نکرده و صحنه‌های ایستادگی و مقاومت را به نمایش می‌گذارند.

مردم دیار دارالقرآن اسفراین هم در هفتاد و هفتمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع با شکوهی را میدان امام خمینی برگزار کردند.

همچنین قرارداد زمین جوانی و جمعیت به خانواده‌های دارای سه فرزند توسط نماینده معزز ولی فقیه حجت الاسلام والمسلمین نوری و استاندار خراسان شمالی در هفتاد و هفتمین قرار مردمی در بجنورد واگذار شد.

پنج خانواده دارای سه و چهار فرزند سند زمین خود را که صد متری و دویست متری است و در منطقه گلستان شهر بجنورد قرار دارد دریافت کردند

در این اجتماعات همچنین مردم از اهمیت بهینه مصرف کردن گفتند مردم گفتند هر کدام از مردم اگر با خاموش کردن حتی یک لامپ اضافی و غیر ضروری می‌توانند نقش مهمی در پایداری انرژی کارخانه‌ها و تولید باشند