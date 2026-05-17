به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر در تشریح جزئیات طرح واکسیناسیون تکمیلی MMR بیان داشت: این طرح از ۱۲ اردیبهشت ماه در استان خوزستان و شهرستان دزفول همزمان با سه استان دیگر (سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان) آغاز شده که در پایان مهلت معین دو هفته‌ای از سوی وزارت بهداشت، بیش از ۱۸ هزار کودک در دزفول واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برای ایجاد ایمنی بیماری سرخک در جامعه نیاز به پوشش بیش از ۹۰ درصدی واکسیناسیون هست، بنابراین برای تحقق این پوشش، این طرح به مدت یک هفته و تا روز دوم خرداد ماه تمدید شده است.

زادمهر از والدینی که تا کنون موفق به انجام واکسیناسیون کودک نشده‌اند، دعوت کرد در این مدت باقی مانده به نزدیک‌ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت مراجعه و نسبت به انجام واکسیناسیون کودک خود در دامنه سنی ۲ تا ۵ ساله متولدین (۱۳۹۹/۲/۱۲ تا ۱۴۰۳/۲/۱۲) اقدام کنند.

شایان ذکر است بیماری سرخک یک بیماری ویروسی، عفونی و واگیردار است و کودکان در برابر این بیماری حساس بودند که در صورت عدم انجام واکسیناسیون، کودک در معرض ابتلا به این بیماری قرار خواهد گرفت.