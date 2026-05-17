معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، بیش از ۲.۸ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در بازار بورس انرژی معامله شده که نسبت به هفته قبل رشد چندبرابری را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی از افزایش چشمگیر معاملات برق در بورس انرژی خبر داد و گفت: در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، در مجموع ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۶۱۰ مگاوات‌ساعت برق به ارزش ۴۸.۸ هزار میلیارد ریال در تمامی تابلو‌های بازار برق بورس انرژی ایران معامله شد.

وی افزود: حجم فروش برق در این بازار نسبت به هفته دوم اردیبهشت‌ماه حدود ۵.۴ برابر افزایش داشته است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به رشد قابل توجه ارزش معاملات گفت: ارزش حاصل از فروش برق در این بازه زمانی با رشد ۷۸۶ درصدی، حدود ۸.۸ برابر شده و به ۴۸.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.