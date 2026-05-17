به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامات ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کردند که «الکس ساب» وزیر سابق صنایع ونزوئلا و از متحدان نزدیک نیکولاس مادورو برای دومین بار به آمریکا منتقل شده است.

در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، آمده است: اخراج الکس ساب با توجه به این واقعیت اتخاذ شده است که این شهروند کلمبیایی در ارتکاب جرایم مختلف در آمریکا دست داشته است.

ساب که یک تاجر متولد کلمبیا است و در سال‌های پایانی ریاست جمهوری هوگو چاوز (۱۹۹۹-۲۰۱۳) به دولت ونزوئلا نزدیک شده بوده و سپس یک شبکه واردات گسترده را برای دولت مادورو مدیریت می‌کرد.

او ابتدا در سال ۲۰۲۰ به دلیل ادعا‌های پولشویی و فساد در کیپ ورد دستگیر و سال بعد به آمریکا مسترد شد، اما در سال ۲۰۲۳ به عنوان بخشی از تبادل زندانیان با ونزوئلا آزاد شد.

مادورو سال بعد ساب را به کابینه خود منصوب کرد، اما اندکی پس از آنکه واشنگتن مادورو را در حمله‌ای در کاراکاس در ژانویه گذشته ربود، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت، او را از همه سمت‌هایش برکنار کرد.

در حالی که استرداد شهروند ونزوئلا طبق قانون اساسی این کشور ممنوع است، سازمان مهاجرت ونزوئلا اعلام کرد که ساب تبعه کلمبیا است و دستور داد او را به آمریکا اخراج کنند.