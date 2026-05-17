تصادف دو دستگاه خودروی پراید و سمند در محور آبادان به اروندکنار منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این سانحه شب گذشته رخ داد و به دنبال آن، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

دکتر یاسین افرا افزود: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند. در این حادثه، پنج نفر شامل دو خانم ۲۸ و ۶۰ ساله و سه آقای ۳۶، ۳۸ و ۴۲ ساله مصدوم شدند. خوشبختانه در این سانحه تلفات جانی گزارش نشده است.

او ادامه داد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه بی‌احتیاطی در جاده‌ها پرهیز کنند.