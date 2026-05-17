پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با انتقاد شدید از وادادگی و همراهی برخی کشورهای عربی با قطعنامههای ضدایرانی آمریکا گفت: با شکست طرح امنیت استیجاری و ضرورت خروج بیگانگان از منطقه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت بلامنازع و ثباتآفرین خلیجفارس تثبیت خواهد شد و همسایگان راهی جز تعامل با این واقعیت نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار با اشاره به پیشنویس قطعنامه ضدایرانی آمریکا و همراهی برخی کشورهای عربی در خصوص مدیریت تنگه هرمز اظهار کرد: حاکمان برخی کشورهای منطقه فاقد هرگونه اراده و اختیار مستقل اند و با رویکردی واداده، به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نقشآفرینی میکنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، رژیم صهیونیستی و آمریکا را طراحان اصلی پیشنویس قطعنامه ضدایرانی دانست و گفت: دشمنان با ادامه رفتارهای خصمانه حتی در زمان آتشبس، نشان دادند که خواهان ثبات نیستند؛ حال آنکه امنیت غرب آسیا و خلیجفارس باید صرفاً بر پایه توانمندی بومی تأمین شود تا با خروج بیگانگان، نیازی به حضور مداخلهجویانه آمریکا برای مدیریت منطقه نباشد.
جوکار با تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بینالمللی مشترک میان ایران و عمان، بر ضرورت حاکمیت رژیم حقوقی دوجانبه بر این گذرگاه تأکید کرد و افزود: پیش از آغاز درگیریها، این آبراه به دلیل سعهصدر و نجابت ایران همواره به روی ترددهای بینالمللی باز بوده است؛ چرا که به دلیل عمق بیشتر مسیر در سواحل ایران، عمده کشتیهای عبوری عملاً از محدوده آبهای سرزمینی ما تردد کرده و از امنیت فراهمشده به وسیله ایران بهرهمند شدهاند.
وی با یادآوری هشدارهای پیشین ایران به همسایگان مبنی بر اینکه قرار دادن خاک، آب و فضا در اختیار اهداف خصمانه، آنها را به هدف مشروع نظامی تبدیل میکند، تصریح کرد: اقدامات ما به هیچ عنوان ناگهانی نبود، بلکه واکنشی ضروری به بهرهبرداری دشمن از ۱۵ پایگاه مستقر در این کشورها علیه امنیت ملی ایران بود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران علاوه بر هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی در فواصل دور، با قاطعیت زیرساختهای اساسی دشمن در این پایگاهها اعم از سامانههای راداری و پدافندی را منهدم کردند.
وی توسل به قطعنامههای شورای امنیت را بیثمر دانست و گفت: تجربه جنگ اخیر ثابت کرد آمریکاییها علیرغم اخاذیهای میلیاردی به بهانه تأمین امنیت، هیچ سودی برای این کشورها ندارند؛ لذا کشورهای منطقه چارهای جز پذیرش واقعیت ندارند و باید برای تضمین آینده خلیجفارس، با قدرت برتر منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران وارد تعامل شده و به سمت ایجاد یک سازوکار مشترک حرکت کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان با تأکید بر اینکه تثبیت جایگاه ایران به عنوان قدرت بلامنازع منطقه پس از پایان این نبرد، واقعیتی انکارناپذیر است، خطاب به سران برخی کشورهای منطقه گفت: دل خوش کردن به سرمایهگذاری رژیم صهیونیستی و شرکتهای خارجی در مناطقی نظیر امارات و بحرین، سرابی ناپایدار است؛ چرا که امنیت، کلیدیترین رکن توسعه است و تنها بر بستر یک امنیت بومی میتوان پایههای اقتصادی استوار و ماندگار بنا کرد.