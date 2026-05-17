به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: طی بازدید‌های مداوم و نامحسوس کارشناسان نظارت بر درمان این دانشگاه، سه محل دندانپزشکی غیرمجاز در سطح شهرستان‌های اردبیل، پارس‌آباد و مشکین‌شهر به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیرمرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: هم استانی‌ها می‌توانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا مدیریت نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها گزارش کنند.