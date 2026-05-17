معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن اعلام تشدید بازدیدهای نظارتی از پلمب سه محل دندانپزشکی غیرمجاز در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان نظارت بر درمان این دانشگاه، سه محل دندانپزشکی غیرمجاز در سطح شهرستانهای اردبیل، پارسآباد و مشکینشهر به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان و انجام خدمات غیرمجاز درمانی، شناسایی و با همکاری اداره اماکن انتظامی، پلمب و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی و دندانپزشکی، طب سنتی، زیبایی و کاشت مو در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیرمرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: هم استانیها میتوانند هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمانهای پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا مدیریت نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستانها گزارش کنند.