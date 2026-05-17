به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴ زمین فوتبالی در آبادان با هواپیما‌های دشمن و بمب‌های آمریکایی بمباران شد و ۱۴ نفر زخمی و ناصر شاملی فوتبالیست به نام کشور شهید شد.

به شهادت رساندن ورزشکاران در روستای چوار نیز تکرار شد.

این دشمنی تا امروز با استقلال و آزادی ایران ادامه دارد و تنها در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲۰۰ مکان ورزشی بمباران شدند، این نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه ایران خط قرمز دشمن است و نمی‌تواند این اقتدار و عزمت مردم ایران را ببیند.