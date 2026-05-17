به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بیرق سیاه عزای فرزند دلبند امام هشتم (ع) از روز گذشته بر فراز گنبد رضوی به اهتزاز در آمده است و صحنها و رواقهای رضوی با کتیبه های سیاه پوشیده شده است.

ساعت هفت صبح امروز، خادمان، زائران و مجاوران با تجمع در مقابل ایوان باب الکاظم (ع) و پنجره فولاد حرم رضوی، شهادت امام جواد (ع) را به ساحت مقدس امام هشتم (ع) تسلیت و تعزیت گفتند.

امروز همچنین ویژه برنامه های سخنرانی آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در رواق امام خمینی در ساعت ده به همراه مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (ع) در حرم رضوی برگزار خواهدشد.

شب گذشته نیز مراسم عزاداری شهادت امام نهم شیعیان در میدان شهدا با سخنرانی آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد و سپس عزاداران برای عرض تسلیت به محضر امام هشتم (ع) به حرم رضوی مشرف شدند.