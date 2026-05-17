سرپرست اداره آبفا امیدیه گفت: به منظور رفع مشکلات کم آبی و بهبود روند آبرسانی در روستا‌های حبابه علیا، حبابه سفلی، حویله و بیت عاصی این شهرستان، عملیات اصلاح شبکه توزیع آب اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی بیان داشت: در راستای رسالت خطیر خود مبنی بر تامین و توزیع آب شرب بهداشتی، رفع مشکلات کم آبی، فرسودگی خطوط و تقویت فشار آب در شبکه‌های توزیع و در نهایت ارائه‌ی خدمات مطلوب آبرسانی به شهروندان، این اداره اقدام به اجرای ۱۰۰ متر لوله ۱۱۰میلیمتری، از جنس پلی اتیلن، اقدام نمودند.

وی با اشاره به اینکه هزینه انجام این پروژه از محل اعتبارات داخلی آبفا امیدیه تأمین شد، عنوان کرد: امیدواریم که با تخصیص اعتبارات لازم عملیات تعویض دیگر خطوط فرسوده در نقاط مختلف شهر با سرعت و کیفیت نیز انجام گیردکه قطعا تاثیرات خوبی در کاهش پرت و تقویت بهداشت آب و نیز ایجاد فشار مضاعف در شبکه را بدنبال دارد.

درویشی در پایان با اشاره به افزایش میزان مصرف آب از شهروندان توصیه کرد تا از مصارف غیرضروری در این ایام خودداری کنند و مردم ضمن رعایت مسائل بهداشتی و همزمان از مصارف غیرضروری فعلا خودداری کنند تا برای مصارف ضروری دچار کمبود آب نشویم و این مقطع حساس را بدون کم‌آبی و قطع آب سپری کنیم.