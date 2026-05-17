به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار دامغان در جلسه شورای مسکن شهرستان دامغان گفت: از بین افرادی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ، زمین دریافت کرده بودند، ۳۰ قطعه زمین به دلیل تعلل دریافت کننده برای اخذ پروانه ساختمانی باز پس گرفته شده است.

علیرضا نوچه ناسار افزود: از این پس در طرح نهضت ملی مسکن کسانی که زمین گرفته‌اند علاوه بر پروانه ساختمانی، ساخت و ساز راهم باید شروع کنند وگرنه پس از ۳ ماه مهلت زمین باز پس گرفته خواهد شد

وی با بیان اینکه عملیات آماده سازی ۷۰ هکتاری برای ۱۴۰ نفر آغاز شده است افزود: واگذاری زمین ۳ نفره در سایت ۵۹ هکتاری هم آغاز شده است

وی گفت: از ۳ هزارو ۴۰۰ متقاضی زمین در دامغان تاکنون به یک هزارو ۴۷۰ نفر زمین واگذار شده است