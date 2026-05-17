به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شده است.
امید جهاننژادیان افزود: وظیفه ادارهکل غله خرید و ذخیرهسازی گندم است و فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان از طریق بانک عامل و با تأمین اعتبار از سوی دستگاههای مربوطه انجام میشود.
او با بیان اینکه پیگیریها برای تسریع در پرداخت مطالبات ادامه دارد گفت: مسئولان مربوطه قول دادهاند که بخشی از مطالبات گندمکاران در همین هفته به حساب آنان واریز شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ادامه داد: این موضوع بهصورت مستمر در حال پیگیری است تا مطالبات کشاورزان هرچه سریعتر پرداخت شود و دغدغه آنان برطرف شود.
جهاننژادیان با اشاره به فعالیت مراکز خرید گندم در استان گفت: مراکز خرید در شهرستانهای مختلف از ساعات اولیه صبح تا شب آماده دریافت محصول کشاورزان بودهاند تا روند تحویل گندم بدون مشکل انجام شود.