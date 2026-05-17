به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار شاهرود گفت : با توجه به قرار گرفتن روستای قلعه بالای شاهرود در فهرست نهایی نامزدهای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری، گردهمایی گردشگران و راهنمایان گردشگری دارای اقامتگاه بوم گردی کشور ، روز‌های ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ماه، در شاهرود برگزار می‌شود.

محمد حسن آصفری افزود: ۳۵۰ فعال حوزه‌ گردشگری و مسئولان وزارت میراث فرهنگی فرصتی برای معرفی جاذبه‌های مختلف گردشگری و صنایع دستی استان و سرمایه گذاری در این حوزه، است.

به گفته وی ، با توجه به اینکه زیرساخت‌های ثبت جهانی قلعه بالا بطور کامل اجرا شده ، پیش بینی میشود تا پایان سال این روستا در لیست مکان‌های دیدنی جهان قرار گیرد.

قرار است مستندات این روستای هدف گردشگری که استاندار‌های جهانی شدن را دارد ۲۶ خرداد امسال برای بررسی نهایی به WTO ( سازمان جهانی گردشگری ) ارسال شود.

قلعه بالا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای قرار دارد و در ساخت خانه‌های آن از معماری پلکانی استفاده شده است