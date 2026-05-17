ناپایداری جو در مناطق مختلف استان قزوین، تا پایان هفته ادامه دارد؛ هواشناسی برای این مدت هشدار سطح زرد صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، اداره کل هواشناسی اعلام کرد گذر متناوب امواج تراز میانی جو حاصل از سامانه بارشی، در برخی مناطق استان به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب، بارشهای پراکنده به دنبال دارد.
رشد ابرهای همرفتی، گاهی با رگبار و رعد و برق، و وزش بادهای لحظهای همراه خواهد بود. بارشها در برخی مناطق استان، شدت و گسترش بیشتری دارد.
امروز و فردا دمای هوا نیز به طور نسبی کاهشی است.