به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، اداره کل هواشناسی اعلام کرد گذر متناوب امواج تراز میانی جو حاصل از سامانه بارشی، در برخی مناطق استان به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب، بارش‌های پراکنده به دنبال دارد.

رشد ابر‌های همرفتی، گاهی با رگبار و رعد و برق، و وزش باد‌های لحظه‌ای همراه خواهد بود. بارش‌ها در برخی مناطق استان، شدت و گسترش بیشتری دارد.

امروز و فردا دمای هوا نیز به طور نسبی کاهشی است.