کارشناس هواشناسی از تداوم بارش‌های پراکنده در مازندران خبر داد و اعلام کرد با کاهش محسوس دما، دریا نیز امروز برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم بارش‌های پراکنده در سطح استان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود ناپایداری‌های جوی امروز نیز در مناطق مختلف ادامه داشته باشد.

فرجی افزود: هم‌اکنون شاهد رگبار‌های باران در نقاط مختلف استان هستیم؛ به‌طوری که در سیاه‌بیشه ۱۶ میلی‌متر، بسطام ۱۷ میلی‌متر، کلاردشت ۱۳ میلی‌متر، دلیر چالوس ۲۵ میلی‌متر و در ساری، مرکز استان نیز یک میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی روز گذشته گفت: دیروز در برخی مناطق مازندران وزش باد شدید نیز گزارش شد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌ها به‌صورت پراکنده امروز هم ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی افزود: در کنار بارش باران، کاهش دما در اقصی نقاط استان رخ داده است؛ به‌طوری‌که در ارتفاعات بیش از ۸ درجه و در مناطق جلگه‌ای و ساحلی بیش از ۳ درجه کاهش دما ثبت شده است.

فرجی ادامه داد: از بعدازظهر به‌تدریج از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما فردا دوشنبه ابتدا آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و از بعدازظهر با افزایش ابرناکی، بارندگی در دامنه‌ها و ارتفاعات آغاز می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: سه‌شنبه نیز شاهد هوای ابری همراه با رگبار‌های بارشی در سراسر استان خواهیم بود. همچنین دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.