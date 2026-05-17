به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی در نشست بررسی جزییات اجرایی طرح مهار فلر‌های نفتی با حضور سرمایه‌گذاران کشور چین در محل این معاونت بیان کرد: این طرح با هدف صیانت از محیط زیست و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، در سه فاز عملیاتی در سطح استان خوزستان به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: با اجرای این طرح، گاز‌های مشعل (فلر) که پیش از این باعث آلودگی زیست‌محیطی می‌شد، مهار شده و در فرآیندی صنعتی به محصولات ارزشمندی همچون خوراک پتروشیمی، CNG و LPG تبدیل خواهد شد که گامی بلند در جهت توسعه صنایع پایین‌دستی نفت در استان است.

کاظم نسب الباجی در خصوص نقش حمایتی دولت در این پروژه تصریح کرد: اراضی مورد نیاز برای هر سه فاز پروژه تعیین شده و معاونت اقتصادی استانداری متعهد می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به حل مشکلات ثبتی و ملکی اراضی، تسهیل فرآیند تغییر کاربری و همچنین تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌ویژه در بخش برق، اقدامات لازم را به عمل آورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ضمن اعلام حمایت قاطع از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های استانی برای رفع موانع پیش‌روی این شرکت چینی به کار گرفته خواهد شد تا این طرح راهبردی بدون وقفه عملیاتی شده و شاهد اثرات مثبت اقتصادی و زیست‌محیطی آن در منطقه باشیم.

استاندار خوزستان پیش از این با اشاره به چهار منشا اصلی آلودگی هوای استان، از خاموشی ۲۰ فلر نفتی و به‌سوزی ۱۲ واحد دیگر طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: جمع‌آوری کامل حدود ۲۰۰ فلر فعال تا پایان دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته است.