نتایج آزمون ملی حفظ تخصصی قرآن، تا اواخر خرداد منتشر میشود
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: نتایج مرحله نخست آزمون ملی حفظ تخصصی قرآن تا اواخر خردادماه منتشر خواهد شد و پذیرفتهشدگان در نیمه دوم تیرماه در آزمون شفاهی مراکز استانها شرکت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین علی تقی زاده گفت: مرحله اول بیستویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، به همت دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم و در چارچوب مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جمعه ۲۵ اردیبهشتماه بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از آزمونها، ۹ هزار و ۸۰۰ نفر از حافظان قرآن کریم در سه رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و ۳۰ جزء قرآن کریم شرکت کردند تا برای کسب حدنصاب لازم و راهیابی به مرحله شفاهی رقابت کنند.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: از این تعداد، دو هزار و ۷۹۳ نفر را آقایان و هفت هزار و هفت نفر را بانوان تشکیل دادند. همچنین ۱۶۲ نفر از اتباع کشورهای عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، پاکستان و برخی دیگر از کشورها در این آزمون حضور داشتند.
تقی زاده با بیان اینکه این آزمون در ۹۵ حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار شد، ادامه داد: شرکتکنندگان در رشته حفظ ۱۰ جزء به ۵۰ سوال، در رشته حفظ ۲۰ جزء به ۱۰۰ سوال و در رشته حفظ کل قرآن کریم به ۱۵۰ سوال در حوزههای حسن حفظ و درک معنا پاسخ دادند.
گفتنی است؛ این آزمون هر ساله در چهار مرحله برگزار میشود و قبولی در مرحله کتبی شرط ورود به مرحله شفاهی است.