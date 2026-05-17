مدیر کل مدیریت بحران استان: کانونهای فرسایش بادی دروناستانی در مناطق شمال و شرق اصفهان فعال شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش گفت: تداوم وزش تندبادهای فصلی در روز گذشته باعث خیزش کانونهای فرسایش بادی، وقوع گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندهها در برخی مناطق استان شد.
وی افزود: کانونهای نقطهای گرد و غبار در شرق اصفهان و تالاب گاوخونی هم طی روزهای اخیر فعال شده و کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید را در مناطق شرقی و شمالی استان به دنبال داشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، این شرایط تا روز دوشنبه در استان ادامه خواهد داشت.
شیشهفروش همچنین از پیشبینی کاهش دما بهویژه در مناطق غربی استان از امروز تا اواخر هفته خبر داد و گفت: بهرهبرداران بخش کشاورزی و عشایر باید تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در برابر کاهش دما در نظر بگیرند.
وی تأکید کرد: لازم است نسبت به حفاظت از کندوهای زنبور عسل و گلخانهها در برابر تندباد و اثرات گرد و غبار اقدام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: بهویژه افراد آسیبپذیر و بیماران در شرایط گرد و خاک توصیههای بهداشتی را رعایت کرده، از ماسک استاندارد استفاده کنند و از انجام ورزش و فعالیتهای بدنی در فضای باز خودداری کنند.
شیشهفروش با اشاره به کاهش شعاع دید در برخی محورهای جادهای افزود: رانندگان باید اصول ایمنی تردد را رعایت کرده و به توصیههای پلیس راه توجه ویژه داشته باشند.