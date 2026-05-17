تیم ملی وزنه برداری ایران با علیرضا نصیری و علیرضا یوسفی امروز در روز پایانی مسابقات قهرمانی آسیا به میدان می‌روند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و در روز پایانی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در گاندی‌نگر ایالت گجرات هند، از ساعت ۱۰ صبح علیرضا نصیری به عنوان نماینده ایران روی تخته می‌رود.

رکورد ورودی نصیری در این رقابت‌ها ۴۰۵ کیلوگرم به ثبت رسیده است.

چن پو‌جن از چین‌تایپه، ولیو هوانهوا از چین، دونگ بینگ‌چنگ از چین‌تایپه، داورانبک حسن‌بایف از ترکمنستان، سلطان میرام از قزاقستان رقبای نصیری در این رقابت هستند.

همچنین در رقابت‌های دسته ۱۱۰+ کیلوگرم قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ساعت ۱۳ علیرضا یوسفی، نماینده کشورمان به مصاف حریفان می رود.

یوسفی در گروه A باید با سونگ یونگ‌هوان و هوانگ وومن از کره‌جنوبی، گور میناسیان نامدار از بحرین، چنگ جین و گوان‌تینگ از چین‌تایپه، امیر عبدالله‌اف از ازبکستان و محمد معیدالنجار از امارات، رقابت کند.