بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران مهر ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا اول مرداد فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران در حوزه امنیت اطلاعات و رمزشناسی مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود و پژوهشگران و فعالان این حوزه می‌توانند مقالات علمی و صنعتی خود را تا اول مردادماه به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران در حوزه امنیت اطلاعات و رمزشناسی با حضور پژوهشگران، متخصصان و فعالان این حوزه در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس محور‌هایی از جمله مبانی رمزشناسی و تحلیل رمزپیاده‌سازی، الگوریتم‌های رمزنگاری و حملات مرتبط، هوش مصنوعی و امنیت، چالش نیروی انسانی و آموزش در امنیت، پروتکل‌های امنیتی، روش‌ها و مدل‌های امنیتی، امنیت شبکه و امنیت رایانش، مدیریت امنیت و حریم خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

موضوعات نوین در رمزنگاری و امنیت سایبری، ارائه مقالات کوتاه علمی و صنعتی، پنهان‌سازی اطلاعات و جرم‌یابی دیجیتال نیز از دیگر محور‌های این کنفرانس به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام دبیرخانه کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا اول مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده و نتایج داوری مقالات نیز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه EDAS به نشانی edas.info/N۳۴۷۵۸ ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس به آدرس: https://iscisc۲۰۲۶.aut.ac.ir/مراجعه نمایند.

بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.