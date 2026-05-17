در پی شهادت جانسوز رهبر فقید انقلاب اسلامی، مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان پردیس با حضور در اجتماع شب هفتاد و هفتم، بر پایداری در راه مقاومت و بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پردیس در هفتاد و هفتمین شب از عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، مردم مؤمن و بصیر شهرستان پردیس با برگزاری اجتماعی پرشور، یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در اجتماع شب ۷۷، با سر دادن شعار‌های انقلابی، ضمن ابراز انزجار از تروریسم دولتی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل، بر بیعت ناگسستنی خود با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید و آمادگی خود را برای صیانت از دستاورد‌های نظام اسلامی اعلام کردند.