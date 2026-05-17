رئیس کمیسیون شوراها در مجلس با تاکید بر اینکه شروط دهگانه رهبر معظم انقلاب خط قرمز مذاکرات است، گفت: البته ما هرگز به آمریکا و رئیسجمهور گستاخ و شرور آن اعتماد نداریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار بر اهمیت حفظ دستاوردهای میدانی در صورت هر نوع مذاکره و فرآیند دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: در ۴۷ سال گذشته، آمریکاییها انواع تهدیدات را علیه ما اعمال کردند. آنها ۴۷ سال تحریم کردند و در پی انزوای سیاسی ملت ایران بودند، اما در هیچکدام از این تلاشها موفق نشدند. آخرین تهدیدات خود را نیز با حمله نظامی به کشورمان انجام دادند، اما از این اقدام نیز نتیجهای نگرفتند و نهایتاً همین ملت ایران و رزمندگان ما، آمریکا را به شکست کشاندند.
وی افزود: درست است که تحمیل شکست به آمریکاییها هزینه داشته است، اما اگر آنها توانمندی داشتند، در پی تغییر رژیم، تصرف ایران، تجزیه ایران و سرقت نفت ایران میرفتند؛ کاری که بر سر برخی کشورها آوردند. اما به اهدافشان دست نیافتند و امروز پیروز میدان، ملت ایران و جمهوری اسلامی است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کسی که مدیریت تنگه هرمز را در اختیار دارد، مسیر را تعیین میکند و امنیت برقرار میسازد، جمهوری اسلامی است. آمریکاییها آمده بودند که با حمله نظامی، نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند و رژیم را عوض کنند، اما اکنون در تلاشند تا تنگه هرمز را باز کنند که در این عرصه هم تاکنون شکست خوردهاند و در آینده نیز شکست خواهند خورد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آخرین اقدام آمریکاییها در رابطه با محاصره دریایی بود که آن هم نتیجه نداد. در دور دوم مذاکرات آنان به دنبال این بودند که بگویند ما محاصره دریایی داریم و شما هم تنگه هرمز را در اختیار دارید، نهایتاً ما محاصره را برداریم و شما تنگه را آزاد کنید؛ سیاست و سناریوی آمریکاییها کاملاً روشن بود، اما جمهوری اسلامی هرگز حاضر نشد در دور دوم مذاکرات حضور یابد. در این مدت نیز پیشنهاداتی از سوی آمریکاییها مطرح شده، اما جمهوری اسلامی همچنان بر همان بندهای اولیه تأکید دارد؛ همان ۱۰ شرطی که مقام معظم رهبری در ابتدا مطرح فرمودند.
جوکار با بیان اینکه شروط دهگانه رهبر معظم انقلاب خط قرمز هر مذاکرهای است، توضیح داد: این ۱۰ شرط شامل عبور کنترل شده از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران، پایان جنگ علیه همه اجزای محور مقاومت، بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا از تمامی پایگاههای منطقه، پرداخت کامل خسارت ایران، رفع همه تحریمها، پذیرش حق غنی سازی ایران و آزاد شدن کلیه اموال و داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور است.
وی ادامه داد: کشوری که پیروز میدان است، تعیینکننده شروط است، نه دولتی که شکست خورده و به اهدافش دست نیافته و فقط خرابی به بار آورده است؛ لذا آمریکاییها باید این شرایط ما را بپذیرند. این شرایط بهعنوان حق مشروع ما، مورد پذیرش همه دنیاست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با همه این تفاسیر، نمیتوان به دشمن اعتماد کرد. ما هرگز به آمریکا و رئیسجمهور گستاخ و شرور آن اعتماد نداریم. باید در نظر داشته باشیم که دشمنان ما تنها زبان قدرت را میفهمند و ما راهی نداریم جز اینکه قوی شویم. این همان تأکیدی است که امام شهید ما داشتند و باید دنبال کنیم؛ اینکه قدرت بسازیم و قدرت تولید کنیم. اگر بخواهیم در برابر دنیا جایگاهی داشته باشیم، تولید قدرت باید در دستورکار ما باشد.
وی ادامه داد: امروز در دنیا، کشورهایی که دچار تغییر و تحول میشوند، کشورهایی هستند که وابستگی دارند و قدرت مستقل ندارند، یا قدرتشان وابسته به دولتهایی مثل رژیم آمریکاست. اما امروز اگر ما در حوزه دفاعی قدرت داریم، این قدرت وابسته به هیچجا نیست. این تولید قدرت بر پایه خودباوری، خلاقیت و ابتکار داخلی ما و در سایه راهبردها و رهنمودهای امام شهید تحقق پیدا کرده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آمریکا باید بداند که دیگر در منطقه جایی ندارد. پایگاههایی که ایجاد کرده بود، تقریباً با خاک یکسان شدهاند و نیروهای نظامی آمریکا باید منطقه را ترک کنند. کشورهای فرامنطقهای نباید هیچ دخالتی در مسائل منطقه غرب آسیا داشته باشند.