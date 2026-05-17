به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید پورخیاط گفت: مشارکت اجتماعی و حمایت خیران در حوزه سلامت نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در استان داشته است.

وی افزود: در قالب این برنامه‌ها، بخشی از کمک‌های خیرین به خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی و بیمارستان‌های استان اختصاص یافته که در هفته سلامت رونمایی خواهد شد.

رییس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: یکی از این طرح‌ها، خانه بهداشت روستای توپکانلو در شهرستان شیروان است که با همکاری مجمع خیرین سلامت و مشارکت خیر نیک‌اندیش «نیما هوشمند» ساخته شد.

پورخیاط با اشاره به طرح ملی نهضت ساخت خانه‌های بهداشت گفت: هشت خانه بهداشت دیگر در استان نیازمند حمایت و مشارکت خیران برای تکمیل و بهره‌برداری است.

وی همچنین به شکل‌گیری یک فرهنگ نیکوکارانه در استان اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر فرهنگ ارزشمندی در خراسان شمالی شکل گرفته که خانواده‌ها بخشی از هزینه مراسم‌های ترحیم را به خرید تجهیزات پزشکی و درمانی برای مراکز سلامت اختصاص می‌دهند تا به عنوان صدقه جاریه در خدمت بیماران قرار گیرد.