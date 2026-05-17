به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عدنان مروانه با بیان اینکه برق یکی از زیرساخت‌های حیاتی و غیرقابل‌جایگزین در زندگی روزمره و فعالیت‌های تولیدی است، اظهار کرد: تأمین پایدار برق حاصل زنجیره‌ای از اقدامات در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع است و هرگونه اختلال در این چرخه می‌تواند بر خدمات‌رسانی به مشترکان اثر بگذارد.

وی افزود: برق پس از تولید در نیروگاه‌ها، از طریق شبکه‌های انتقال سراسری به شرکت‌های توزیع تحویل داده می‌شود و در نهایت به مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری می‌رسد؛ بنابراین صیانت از شبکه و مصرف بهینه، برای حفظ پایداری آن ضروری است.

مراونه با اشاره به شرایط اقلیمی خوزستان و افزایش مصرف در مناطق جنوبی استان گفت: به دلیل گرمای هوا و رشد مصرف در فصل تابستان، این مناطق در وضعیت ویژه‌ای قرار دارند و مدیریت بار در آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیر توزیع و انتقال برق شهرستان بندر ماهشهر با بیان اینکه استفاده از انشعابات غیرمجاز علاوه بر آسیب به شبکه توزیع، خسارت‌های اقتصادی و ساختاری به صنعت برق وارد می‌کند، ادامه داد: اجرای طرح «مهتاب» و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، در کاهش اتلاف انرژی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین برای ایجاد ظرفیت‌های جدید مؤثر است.

وی تصریح کرد: در صورت افزایش مصرف فراتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده، ناچار به اعمال مدیریت بار خواهیم بود؛ از این‌رو کاهش مصرف در ساعات اوج بار، یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای جلوگیری از خاموشی‌های چرخشی است.

مراونه با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی، از شهروندان خواست با خاموش کردن لامپ‌های اضافی، کاهش مصرف کولر‌ها و استفاده نکردن از وسایل غیرضروری در ساعات پیک مصرف، به پایداری شبکه برق کمک کنند.

وی در پایان تأکید کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه، به استمرار خدمات‌رسانی و تأمین برق پایدار در ماه‌های گرم سال کمک خواهد کرد.