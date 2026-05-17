در هفتاد و هفتمین شب عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، مردم ولایت‌مدار فیروزکوه با حضور در اجتماعی پرشور، بر ادامه مسیر جبهه مقاومت و میثاق ناگسستنی با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع مستمر که از زمان وقوع جنایت تروریستی صهیونیست‌ها تا به امروز بدون وقفه ادامه داشته است، با قرائت دعا و ذکر فضائل اهل‌بیت (ع)، اعلام می‌کنند که راه انقلاب با قدرت و صلابت تحت زعامت رهبر معظم انقلاب ادامه دارد.

این اجتماعات شبانه در فیروزکوه به نمادی از پایداری و بصیرت مردمی تبدیل شده که در سخت‌ترین شرایط، پیوند خود را با نظام و ولایت مستحکم‌تر از گذشته حفظ کرده‌اند.