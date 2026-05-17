به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با بیان اینکه این تعداد انشعاب غیرمجاز در ۶ منطقه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه طی سال گذشته تا ابتدای امسال شناسایی شده‌اند، اظهار کرد: تماس‌های مکرری از سوی مشترکین برق در برخی مناطق با سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ داشتیم که از بروز نوسان ولتاژ گلایه‌مند بودند. پس از بررسی میدانی و شناسایی با همراهی همیشگی پلیس فراجا و دستگاه قضایی نسبت به جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز اقدام شد.

وی افزود: با شروع فصل گرم سال و دما‌های بالای ۴۸ و ۵۰ درجه سانتیگراد، برنامه‌های متعددی برای عبور از اوج بار تابستان در نظر گرفته شده بود تا مشترکین برق این کلانشهر تابستانی با حداقل میزان خاموشی ناشی از حوادث اتفاقات گرما را پشت سر بگذارند، این مهم در حالی بود که در سطح کشور شاهد ناترازی و محدودیت توزیع برق بودیم که در این بین بروز حوادث اتفاقاتی در برخی از مناطق بصورت ناخواسته ناشی از وجود برق‌های غیرمجاز موجب قطع برق مردم می‌شد.

فراتی با اشاره به استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز گفت: متاسفانه یکی از پدیده‌هایی که امروز گریبان‌گیر شبکه برق شده، استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز برق جهت استخراج ارز دیجیتال است که به دلیل حجم بالای مصرف برق باعث ایجاد افت ولتاژ شدید در شبکه شده و زمینه آسیب به وسایل مردم مجاور را نیز فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز تصریح کرد: به استناد مواد ۵۴۳ و ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات مصرف‌کنندگان غیرمجاز هر شخصی که اقدام به استفاده از برق بصورت غیرمجاز به هر نحو اعم از دستکاری کنتور و کابل غیرمجاز، کابل شکافته و سرقت انرژی کند، حسب نوع فعل مجرمانه ارتکابی، مشمول مجازات از ۶۱ روز تا ۱۰ سال حبس، قطع برق محل، پرداخت جزای نقدی بهای خدمات مصرف ۱ تا ۲ برابری جهت جبران خسارت آسیب به تجهیزات شبکه برق و تلفات انرژی، از طریق مراجع قضایی می‌شود.

وی بیان داشت: از سال گذشته تا ابتدای سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۷۰۵۰ انشعاب غیرمجاز برق در سطح کلانشهر اهواز با همراهی همیشگی پلیس فراجا و حکم دستگاه قضایی جمع‌آوری شده است.

فراتی می‌گوید: سامانه پیامکی با شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ توسط شرکت مادر تخصصی توانیر جهت ثبت گزارش‌های محرمانه شهروندان راه‌اندازی شده که مردم می‌توانند با ارسال اطلاعات مشخصات استفاده‌کننده از برق غیرمجاز شامل نام و نام خانوادگی، آدرس دقیق و در صورت امکان شماره اشتراک و یا شناسه قبض ما را در امر تسریع در جمع‌آوری یاری کنند و مشمول پاداش همیاری با صنعت برق جهت پایداری شبکه برق نیز شوند.