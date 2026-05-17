کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک یک و نیم متر خواهد رسید.

ارتفاع امواج دریا تا یک و نیم متر در خلیج فارس، ۲۷ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی و در ارتفاعات، پاره‌ای نقاط تنگه هرمز و سواحل شرقی و مرکزی استان با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: دریا نیز صبح تا بعدازظهر در محدوده دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی و در بعدازظهر و شب در خلیج فارس با افزایش باد‌های شمال غربی متلاطم خواهد شد.

مجتبي حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان انجام شود و از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی خودداری و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی جلوگیری شود.

او افزود: این شرایط ناپایدار جوی تا اواخر وقت دوشنبه ۲۸ اردیبهشت و تشدید سرعت باد‌های شمال غربی و ناپایداری دریایی، تا ظهر روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استان تداوم خواهد داشت.

كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی و نیمه دوم هفته نیز افزایش نسبی دمای بیشینه در هرمزگان پیش بینی می‌شود.