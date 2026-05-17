کوچ تابستانه دام ها برای بهره گیری بهتر و بیشتر از دامن سبز طبیعت کوهستان آغاز شده است و تا پایان شهریور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کوچ تابستانه دام‌ها در مازندران آغاز شد و دامداران مناطق کوهستانی استان، گله‌های خود را برای بهره‌گیری از مراتع ییلاقی به ارتفاعات منتقل کردند. این روند هر سال از نیمه اردیبهشت آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد.

دامداران مازندرانی در فصل چرای ییلاقی، دام‌های خود را بیش از ۹۰ روز در مراتع کوهستانی نگهداری می‌کنند تا از پوشش طبیعی و علوفه تازه منطقه استفاده شود. این موضوع علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی دام، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های نگهداری و بهبود کیفیت تولیدات دامی دارد.

مازندران با داشتن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار رأس دام، یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه دامداری به شمار می‌رود. کوچ تابستانه دام‌ها به مراتع کوهستانی، علاوه بر تداوم سنت دیرینه ییلاق‌نشینی، به بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های طبیعی استان نیز کمک می‌کند.

گفتنی است، چرای دام در مراتع ییلاقی هر سال با برنامه‌ریزی مشخص انجام می‌شود تا هم از ظرفیت طبیعت کوهستان به‌درستی استفاده شود و هم فشار بر مراتع جلوگیری گردد.

گزارش از زینب نجاتی