به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی و در ارتفاعات، برخی نقاط تنگه هرمز و سواحل شرقی و مرکزی استان با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود. در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مرضیه سی سی پور افزود: دریا نیز طی ساعات صبح تا بعدازظهر در محدوده دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی و در ساعات بعدازظهر و شب در خلیج فارس با افزایش باد‌های شمال غربی متلاطم خواهد شد. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد و از دریاروی با شناور‌های سبک وصیادی اجتناب گردد. همچنین از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور افزود: این شرایط ناپایدار جوی تا اواخر وقت دوشنبه ۲۸ اردیبهشت و تشدید سرعت باد‌های شمال غربی و ناپایداری دریایی، تا ظهر روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استان تداوم خواهد داشت.

به لحاظ دمایی، امروز و فردا نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است و نیمه دوم هفته جاری افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

