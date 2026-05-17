مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به فرارسیدن فصل گرما، بر ضرورت کاهش چشمگیر مصرف برق در دستگاههای اجرایی و پایش مستمر بخشهای صنعتی و کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: عبور پایدار از پیک تابستان نیازمند اجرای دقیق برنامههای مدیریت بار و همراهی تمامی مشترکان در بخشهای مختلف است.
او با تفکیک برنامههای مدیریت بار در حوزههای خانگی، اداری، کشاورزی و صنعتی افزود: مدیریت هوشمندانه مصرف باید متناسب با ویژگی هر بخش انجام شود تا ضمن حفظ پایداری شبکه، امکان تامین برق مطمئن در ساعات اوج بار فراهم شود.
خدری با تاکید بر اطلاعرسانی شفاف درباره شرایط پیک بار گفت: آگاهسازی مشترکان نسبت به ساعات اوج مصرف و راهکارهای کاهش بار، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از بروز ناپایداری دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان وضعیت مصرف برق کشاورزان، صنایع داخل و خارج از شهرکهای صنعتی و صنایع انرژیبر را مورد بررسی قرار داد و خواستار نظارت مستمر و ارائه گزارشهای روزانه از میزان مصرف شد.
او اجرای دقیق تکالیف ابلاغی شرکت توانیر را از الزامات مدیریت بار در تابستان پیشرو دانست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات در برخی استانها، بر ضرورت کاهش حداقل ۷۰ درصدی مصرف برق دستگاههای اجرایی پس از پایان ساعت اداری تاکید کرد و گفت: خاموشی سامانههای سرمایشی، تجهیزات غیرضروری و روشناییهای مازاد پس از اتمام فعالیت اداری باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.