به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: به علت مشکلات فنی دستگاه نمایشگر آلودگی هوا در بجنورد خراب است و شاخص آلودگی در بجنورد هم به احتمال زیاد بین عدد ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار دارد.

حسین هراتی با اشاره به اینکه از عصر دیروز استان خراسان شمالی درگیر پدیده گرد و غبار از شده است، افزود: براساس بررسی‌ها و اعلام هواشناسی، توده گرد و غبار از سمت استان گلستان وارد خراسان شمالی شده و بیشتر شهرستان‌های شیروان، بجنورد و آشخانه را درگیر کرده است.

دیشب دید افقی در ایستگاه‌های شهرستان گرمه و شهرستان جاجرم به زیر ۲ کیلومتر، در شهرستان سملقان و شهرستان مانه به زیر ۴ کیلومتر و در بجنورد مرکز استان هم به ۵۰۰ متر کاهش یافت.

به هم استانی‌های عزیز توصیه میگردد در این شرایط از ماسک استفاده کنند و از فعالیت شدید ورزشی در فضای باز پرهیز کنند و همچنین افراد با بیماری‌های خاص ریوی در خانه بمانند.

وی افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.