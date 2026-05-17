به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، وانگ یی بابیان اینکه ​ در جریان این سفر، رئیس جمهور شی جین پینگ و رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت‌و‌گو‌های صریح، عمیق، و استراتژیکی را درباره مسائل مهم مربوط به روابط چین و آمریکا و همچنین صلح و توسعه جهانی انجام دادند گفت: دولت چین معتقد است این رابطه باید پایدار، همکاری‌محور و همراه با رقابت سالم باشد؛ رابطه‌ای که در آن بازی برد-باخت وجود ندارد، اختلافات مدیریت می‌شوند و هدف نهایی آن صلح است.

وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه دراین دیدار درباره وضعیت خاورمیانه هم گفت‌و‌گو شد، گفت: رئیس‌جمهور شی جین پینگ موضع همیشگی چین را بیان و تأکید کرد که زور نمی‌تواند مشکل را حل کند و گفت‌و‌گو تنها راه درست است. مذاکره یک‌شبه نتیجه نمی‌دهد، اما وقتی در‌های گفت‌و‌گو باز شده، نباید دوباره بسته شود. چین با تشویق ایران و آمریکا به حل اختلافات خود از جمله مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره، خواهان بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز بر پایه حفظ آتش‌بس است. پکن معتقد است راهکار ریشه‌ای و بنیادین برای حل مسئله تنگه هرمز، دستیابی به یک آتش‌بس جامع و دائمی است.

وانگ ایی درباره جزئيات گفت‌و‌گو‌ها درباره موضوع تایوان هم گفت: ​ موضوع تایوان یکی از محور‌های اصلی این دیدار بود. موضع طرف چینی کاملاً روشن است. نخست، موضوع تایوان یک موضوع داخلی چین است. دوم، موضوع تایوان مهم‌ترین مسئله در روابط چین و آمریکاست که تأثیری سرنوشت‌ساز بر کل مناسبات دوجانبه گریزناپذیر دارد. سوم، حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان بزرگترین «مخرج مشترک» طرفین است.