رئیس آبفای رودهن گفت: ۱۰ خانه ویلایی که اقدام به برداشت غیرمجاز آب از شبکه شهری رودهن کرده بودند، شناسایی و انشعاب غیر مجاز آنها قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صابر احمدی گفت: صاحبان متخلف خانه‌های ویلایی در محدوده نمیر، جیران باستان، مهرآباد و مطهری مخفیانه و غیرقانونی اقدام به انشعاب گیری از لوله اصلی آب شهری کرده بودند و از آب شرب را برای آبیاری فضای سبز و سایر مصارف غیر شرب استفاده می‌کردند.

در اقدام ضربتی ماموران آبفای رودهن ۱۰ رشته انشعاب غیرمجاز خانه‌های ویلایی مذکور به قطر ۲۵میلی متر، یک اینچی و ۱/۲ اینچ که به خاطر حجم بالای برداشت آب سبب افت فشار مشترکان قانونمند در منطقه شده بود قطع شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گفته رئیس آبفای رودهن علاوه بر غیرشرعی و غیرمجاز بودن اقدام صاحبان متخلف خانه‌های ویلایی مذکور، همچنین کار منافع طلبانه این افراد ممکن بود، باعث سرایت آلودگی به شبکه آب شرب شهری و مخاطرات برای سلامت مشترکان شود .