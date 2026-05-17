ثبت نام دانش آموزان پایاه اول دبستان همزمان با سراسر کشور از یکم خرداد در استان خوزستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه ثبتنام کلاس اولیها از اول خردادماه آغاز میشود گفت: با توجه به اینکه شرط ثبتنام دانشآموز در مدارس، انجام سنجش سلامت است، اولیایی که هنوز سنجش فرزندان خود را انجام ندادهاند باید زودتر نسبت به نوبتگیری و مراجعه به پایگاههای سنجش اقدام کنند.
سیده فرانک موسوی افزود: ثبتنام کتاب نیز به ثبتنام دانشآموز در مدرسه بستگی دارد.
او ادامه داد: پیشبینی میشود امسال ۹۳ هزار کلاس اولی داشته باشیم که این آمار نسبت به سال گذشته که ۱۰۳ هزار دانشآموز بوده، کاهش خواهد داشت.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به وضعیت آموزش دانشآموزان گفت: با توجه به روند فعالیت غیرحضوری مدارس، همچنان آموزش در فضای مجازی تا ۹ خردادماه ادامه دارد.
موسوی افزود: با توجه به اینکه در مقطع ابتدایی امتحانی برگزار نمیشود، پس از پایان آموزشها بر اساس پوشه هر دانشآموز، با شاخصهای مختلف ارزیابی انجام میشود.
او گفت: در این روند، معلمان در مدت چند روز پس از پایان آموزشها، سطح عملکرد هر دانشآموز را تعیین و کارنامهها را صادر میکنند.