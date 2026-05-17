رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تا پایان وقت شنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه، ۲۹ هزار و ۷۷۸ زائر کشورمان در قالب ۱۳۰ پرواز وارد سرزمین وحی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: روند انتقال زائران ایرانی به سرزمین وحی دیروز، شنبه ۲۶ اردیبهشت، با ۴ پرواز به مدینه منوره ادامه یافت و پرونده اعزام زائران حج ۱۴۰۵ از ایران به عربستان بسته شد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار و ۳۳۴ زائر ایرانی در مکه حضور دارند و ۷ هزار و ۴۴۴ زائر هم در مدینه منوره مستقر هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: روند انتقال زائران از مدینه به مکه نیز تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و شهر پیامبر (ص) تا روز جمعه به‌تدریج خالی از حضور زائران ایرانی می‌شود.

رشیدیان افزود: از ابتدای هفته آینده نیز با توجه به انتقال زائران از مدینه به مکه، تمامی زائران ایرانی در مکه مکرمه حضور خواهند داشت.

وی گفت: روند ارائه خدمات اجرایی به زائران کشورمان در مدینه و مکه به نحو شایسته‌ای در حال انجام است.