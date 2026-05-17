همزمان با سالروز شهادت امام جواد (ع)، برنامه «سلام تهران» یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، میزبان مادر نوجوان‌ترین شهید ایست بازرسی و تحلیل‌گران فرهنگی و هنری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در بخش مذهبی و معارفی، «سید محمدرضا نجفی‌نژاد» کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه به تبیین سیره اخلاقی و سیاسی امام جواد (ع) می‌پردازد و ویژگی‌های جوانمردی در مکتب جوادالائمه را بررسی می‌کند.

بخش ویژه برنامه به گفت‌و‌گو با «اعظم سپیانی» مادر شهید نوجوان «یوسف شیری» اختصاص دارد.

ایشان خاطرات فرزند ۱۳ ساله‌اش را روایت می‌کند که در ایست‌بازرسی‌های دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در بخش فرهنگ و هنر، «عطیه مؤذن» خبرنگار این حوزه جدیدترین اخبار اکران سینما‌ها و رویداد‌های هنری هفته را بررسی می‌کند.

همچنین در بخش مهارت‌های زندگی، «شقایق حسین‌پور» مشاور خانواده موضوعات مرتبط با تقویت روابط درون‌خانواده و پاسخ به دغدغه‌های والدین را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

این مجله صبحگاهی با تهیه‌کنندگی «آرمین عابدینی» و اجرای «المیرا سماواتی» و «بهروز تشکر»، از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۷ صبح به صورت زنده از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.