فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه از دستگیری زورگیر و خفت گیر حرفهای توسط عوامل انتظامی و سربازان گمنام حضرت قمر بنی هاشم سپاه شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه گفت: باتلاش مستمروهوشیاری مأموران پرتلاش انتظامی و سربازان گمنامسپاهپاسداران، زورگیران وخفت گیرحرفهای بعنوان مامور شهرستان شناسایی ودستگیر شدند.
سرهنگ محمدباقر حاتموندافزود:عوامل پلیس و سربازان گمنام سپاه پاسداران همواره در کنار مردم ایستاده و با قدرت از امنیت آنان صیانت میکند. از شهروندان عزیز میخواهیم با رعایت نکات ایمنی گزارش سریع موارد مشکوک به شماره ۱۱۰، ما را در حفظ آرامش محلهها همراهی کنند. اعتماد و همکاری شما بزرگترین پشتوانه پلیس است و ما نیز متعهدیم با تلاش شبانهروزی، امنیتی شایسته مردم شریف فیروزکوه فراهم سازیم.
موضوع بهگونهای ویژهدردستور کار پلیس قرار گرفت وباانجاماقدامات اطلاعاتی دقیق، متهمین ۶ نفر ایرانی و یک نفراتباع در محل اختفاء دستگیر شدند.
در بازپرسیهای بهعملآمده، تعداد ۲ قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ، یک عدد بی سیم، مشروبات الکلی، مقداری وجه نقد، تعداد ۳ قبضه کلت پلاستکی و آهنی، کشف و متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.