در مسابقات اندرو، موتورسوارها موظفند یک مسیر خاص را در زمانی کمتر از زمان اعلام شده به پایان برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در مسابقات موتور تریل هارد اندرو؛ گرامیداشت شهدای میناب، در گروه موتورهای ایرانی، محمد صاحب پور از مشهد در صدر ایستاد. عرفان یوسفی از مشهد و علی دشتی از اسفراین نیز دوم و سوم شدند.
در گروه خارجی هم علی آماده از آشخانه و مصطفی صاحبپور و مجتبی کدخدایى هردو از مشهد، مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
این رقابتها با حضور ۶۴ موتورسوار استانهای گلستان، سمنان، خراسان رضوی و شمالی در آشخانه برگزار شد.
