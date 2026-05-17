آبادان و خرمشهر، سوگوار شهادت جواد الائمه (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه امام جواد (ع) آبادان و خرمشهر سوگوار و عزادار است.

دلدادگان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، حسینیه‌ها، هیات‌های عزاداری و منازل و نصب بیرق عزا فرا رسیدن شهادت حضرت ابن الرضا (ع) را به محضر فرزند گرانقدرشان حضرت صاحب الامر و الزمان (عج) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنند.

همچنین عاشقان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالبی در خصوص زندگانی، شخصیت حضرت جواد الائمه (ع) و احادیث و مراثی در در رثای این امام همام (ع) را به اشتراک می‌گذارند.